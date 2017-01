Der Zauber der Wiltener Sängerknaben - Von La Scala bis Shanghai

Sie brillieren in Mozarts Zauberflöte an der Mailänder Scala und begeistern das Publikum in Chinas Millionenmetropolen. Die Wiltener Sängerknaben aus Tirol treten weltweit auf und werden von international erfolgreichen Komponisten zur Interpretation ihrer Werke engagiert. Im 13. Jahrhundert gegründet feiern sie heuer ihr 70-jähriges Jubiläum seit der Wiedergründung nach dem zweiten Weltkrieg. "Dokumentation am Feiertag" gestaltet von Rainer Perle.