Zeit im Bild

US-Geheimdienste belasten Russland in Hackeraffäre im US-Wahlkampf / Russland will Truppen in Syrien reduzieren / Innenminister Sobotka will Grenzkontrollen auf unbestimmte Zeit verlängern / Außenminister Kurz für Kopftuchverbot an Schulen / Bayrische CSU startet in deutsches Wahljahr / Kaum Frauen als Bürgermeisterinnen in Österreichs Gemeinden / NIKI stellt Städteflüge schon Ende Jänner ein / Eisige Kälte hat Europa fest im Griff / Premierenbericht von Elfriede Jelineks Terror-Stück „Wut“