Der Atem des Himmels Großes Gefühlskino Made in Austria

Vor dem Hintergrund der schrecklichen Lawinenkatastrophe des Jahres 1954 erzählt Multitalent Reinhold Bilgeri die Geschichte seiner Mutter, die als verarmte Adelige in ein Bergdorf nach Voralberg kommt und ein neues Leben beginnt...

Der 'Rockprofessor' Reinhold Bilgeri, der sich mit Hits wie "Videolife" und "Some Girls are Ladies" in den 80er und 90er Jahren einen Namen machte, landete mit seinem 2005 erschienenen Buch "Der Atem des Himmels" einen Bestseller, den er fünf Jahre später unter Beteiligung von ZDF und ORF mit großem Aufwand verfilmte. Basierend auf der Lebensgeschichte seiner Mutter spielt die Handlung im kleinen Dorf Blons im Großen Walsertal in Voralberg, das neben herrlichen Panoramablicken auch engstirnige Dörfler und hitzige Umweltaktivisten anzubieten hat.

In diese dörfliche Idylle platzt die verarmte Adelige Erna von Gaderthurn (gespielt von Bilgeri-Ehefrau Beatrix Bilgeri), eine Kriegswitwe um die 40, die sich nach dem Tod ihres Vaters, und um ihrer herrischen Mutter zu entkommen, eine neue Existenz als Lehrerin aufbauen will. Ihre Ankunft im cremefarbenen Seidenkostüm sorgt für Aufruhr im Dorf und bald machen ihr der Großgrundbesitzer Baron von Kessel (Gerd Böckmann), der in ihre eine Seelenverwandte sieht, und der ungestüme Lehrer Eugenio Casagrande (Jaron Löwenberg) den Hof.

Eugenio und der Baron liegen sich schon seit längerem wegen dringender Lawinenschutzmaßnahmen in den Haaren denn von den Hängen des Barons werden immer wieder Lawinen ausgelöst. Seit Jahren wird er nun schon von Eugenio bedrängt, seine Hänge besser abzusichern. Doch der Baron weigert sich standhaft mit dem Argument, dass der aufgeforstete Bannwald genug Sicherheit böte. Erna, die inzwischen in heftiger Leidenschaft zu Eugenio entflammt ist, stellt sich auf seine Seite und versucht zu vermittelen. Doch es ist zu spät, die Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Im Jänner des Jahres 1954 wird das Dorf von den schwersten Lawinenabgängen heimgesucht, die es je im Alpenraum gegeben hatte.

Die Liebesgeschichte seiner Mutter in Verbindung mit dem größten Lawinenunglück zur damaligen Zeit auf die Leinwand zu bringen, war für den gebürtigen Voralberger Bilgeri ein lange geplantes Herzensprojekt. Mit einer guten Dosis Selbstvertrauen und einer Riesenportion Ländle'scher Starrköpfigkeit brachte er das Produktionsbudget von €4,5 Millionen Euro (teils aus eigenen Mitteln) auf und verfilmte als Drehbuchautor, Produzent (gemeinsam mit Tom Feldkircher) und Regisseur seinen im Jahre 2005 erschienen Bestseller "Der Atem des Himmels". Auch in der Besetzungauswahl blieb das Projekt in der Familie: Seine Ehefrau Beatrix castete er in der Rolle der Erna von Gaderthurn, seine damals 16-jährige Tochter Laura spielte Ernas Ziehtochter Pia. Mit dabei sind außerdem die österreichichen Bühnen- und TV-Veteranen Krista Stadler als Ernas Mutter und Ernst Konarek als Bürgermeister. Herausgekommen ist ein packender Heimatfilm mit grandiosen Bergbildern und furiosen Lawinensequenzen.

Goldener Gockel für "Der Atem des Himmels" Der Film feierte seine Premiere am 24. August 2010 auf der Seebühne Bregenz und lockte an die 63.000 Besucher in die österreichischen Kinos. Im Oktober 2011 wurde er mit dem chinesischen Oscar, dem 'Golden Rooster' für 'Bester Ausländischer Film' geehrt.

Kurzinhalt Nach dem Tod ihres Vaters verlässt die 41-jährige Erna von Gaderthurn im Frühling 1953 das Südtiroler Schloss ihrer Familie. Sie zieht nach Blons in Vorarlberg, wo sie die Stelle als Lehrerin übernimmt. In der kleinen Berggemeinde sorgt die feine Dame bereits bei ihrer Ankunft für Aufsehen. Auch Baron von Kessel ist von ihr angetan. Erna fühlt sich aber mehr zu ihrem Kollegen Eugenio hingezogen, der mit von Kessel in Konflikt gerät. Der Baron unterlässt auf seinen Ländereien die Errichtung von Lawinenzäunen.

DARSTELLER Beatrix Bilgeri (Erna von Gaderthurn)

Jaron Löwenberg (Eugenio Casagrande)

Gerd Böckmann (Baron von Kessel)

Ernst Konarek (Bürgermeister)

Krista Stadler (Ernas Mutter)

Julia Gschnitzer (Mutter des Barons)

Laura Bilgeri (Pia)



Inhalt:

REGIE Reinhold Bilgeri

Drehbuch: Reinhold Bilgeri

Kamera: Thomas Erhart

Musik: Raimund Hepp

Story: Reinhold Bilgeri (Roman)