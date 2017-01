Grand Hotel Durst nach Rache

Julios totgeglaubte Schwester Cristina ist wieder aufgetaucht. Heimlich nimmt sie Julio mit in Pascuals Haus und erzählt ihrem Bruder von einem brisanten Brief, der ihr zufällig die Hände gefallen ist. Sollte sein Inhalt jemals bekannt werden, würde dies die Besitzverhältnisse im Grand Hotel völlig auf den Kopf stellen. Cristina wird wegen des Schriftstücks von Doña Teresas Handlanger Diego verfolgt und lebt seither im Untergrund. Als Julio der Sache nachgehen will, gerät er jedoch selbst in einen Hinterhalt.