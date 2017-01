Inga Lindström: Millionäre küsst man nicht

Lina im Gefühlschaos: Wer steckt hinter dem geheimnisvollen Unbekannten, der versucht, ihre Hochzeit zu verhindern? Ein romantisches Verwirrspiel voll amouröser Verstrickungen beginnt, in dem "Kommissar Rex"-Star Gedeon Burkhard auf talentierte Jungstars wie Finja Martens und Roman Roth trifft.

Inhalt

Knapp vor ihrer Hochzeit mit Geschäftsmann Tom erhält Lina eine rätselhafte SMS, in der sie eindringlich gebeten wird, die Trauung abzusagen. Absender ist ein mysteriöser "M", den Lina sogleich mit ihrer Jugendliebe Max in Verbindung bringt. Aufgewühlt geht Lina tatsächlich auf die Bitte ein und bläst die Heirat ab. Als Max jedoch bestreitet, Urheber der SMS zu sein, beginnt für Lina die fieberhafte Suche nach dem geheimnisvollen Verfasser der Nachricht.



Koproduktion ZDF/ORF



DARSTELLER

Gedeon Burkhard (Tomas Lindberg)

Finja Martens (Lina Fredriksson)

Roman Roth (Max Milles)

Michael Schönborn (Ole Svennsson)

Karin C. Tietze (Agneta Fredriksson)

Mareike Lindenmeyer (Berit Mikelsson)

Diane Willems (Astrid Plante)

REGIE

Dirk Regel

DREHBUCH

Tim Krause

KAMERA

Bernd Neubauer

MUSK

Gert Wilden jun.

STORY

Inga Lindström

Christiane Sadlo (Idee)