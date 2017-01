heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Es wird frostig in den kommenden Tagen. Und das so richtig! Wie man diese Kälte leichter übersteht dazu hat sich unser Reporter Jan Matejcek heute ein paar Tips geholt - Nicht für alle Lebenslagen aber fast.

Seit gestern ordiniert "Der Bergdoktor" wieder in Tirols Bergwelt und hat auch in der neuesten Staffel wieder mit dramatischen medizinischen Fällen zu tun. Die wollen wir jeden Donnerstag mit einem echten Facharzt besprechen. Gestern ging es um eine junge Frau nach einer Herztransplantation.

Elisabeth machts richtig

Ganz gleich, was ihre Neujahrsvorsätze sind - eines sollten sie sich immer vornehmen: Gutes Benehmen! Damit punkten sie in jedem Fall, privat wie auch beruflich. Auf was man alles achten sollte, fasst in den kommenden Wochen unsere Kollegin Elisabeth Engstler gemeinsam mit einem Benimm-Experten für sie zusammen. So viel schon vorweg: Gutes Benehmen beginnt schon beim ersten Kennenlernen.