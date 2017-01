Und Jimmy ging zum Regenbogen Starbesetzte Verfilmung des Simmel-Bestsellers

Der argentinische Arzt Manuel Aranda ( Heino Ferch ) kommt nach Berlin, um den Leichnam seines Vaters nach Argentinien zu überführen. Rodolpho Aranda wurde vergiftet in einer Buchhandlung aufgefunden. Das Tatmotiv ist völlig unklar und Manuel beginnt eine Suche nach den wahren Hintergründen der Tat ...

Frei nach Motiven des gleichnamigen Bestsellers von Johannes Mario Simmel inszenierte Erfolgsregisseur Carlo Rola ("Die Patriarchin") eine packende Spionage-Geschichte rund um Familiengeheimnisse, gefährliche Verwicklungen mit Geheimdiensten und die schwierige Suche nach der Wahrheit. Und darum geht's: Der argentinische Arzt Manuel Aranda, dessen Vater Rodolpho in Berlin einem Zyankali-Anschlag zum Opfer fiel, setzt alles daran, die Hintergründe des Verbrechens aufzuklären. Dabei taucht er tief in die Vergangenheit seines Vaters und dessen mögliche Verwicklungen mit den Mächten des Dritten Reiches ein. Das Schicksal führt ihn mit der attraktiven Kommissarin Irene Waldeck zusammen, die die Nichte der Mörderin seines Vaters ist. Gemeinsam mit Irene gerät Manuel bald ins Kreuzfeuer der internationalen Geheimdienste, mit denen sein Vater vor seinem Tod ins Geschäft gekommen war. Die Rollen sind hochkarätig besetzt mit dem 'deutschen Bruce Willis' Heino Ferch ("Der Baader Meinhof Komplex") als Manuel Aranda, Dennenesch Zoudé ("Liebe, Lügen, Leidenschaft") als Kommissarin Irene Waldeck sowie Judy Winter, Wolf-Dietrich Sprenger u.v.a.

Der Roman "Und Jimmy ging zum Regenbogen" des österreichischen Schriftstellers Johannes Mario Simmel (geboren 1924 in Wien, gestorben 2009 in Luzern) erschien erstmals im Jahre 1970 und wurde bereits ein Jahr später mit Alain Noury, Ruth Leuwerik und Doris Kunstmann verfilmt. Die bekannte deutsche Film- und Theaterschauspielerin Judy Winter übernahm in der Neuverfilmung erneut die Rolle der Doppelagentin Nora Hill. Der Titel des Films stammt übrigens aus einer Gedichtzeile von Rudyard Kipling.