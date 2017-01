Grand Hotel Hoch gepokert

Eigentlich hatte Julio gehofft, seine Schwester sicher aus Cantaloa fortbringen zu können. Um den Mord an ihrem Geliebten Pascual zu rächen, will Cristina jedoch unbedingt an das Schriftstück gelangen, das seinen Tod verursacht hat und Doña Teresas Familie enterben würde. Bei ihrem riskanten Vorhaben unterläuft Cristina jedoch ein folgenschwerer Fehler: Sie unterschätzt ihre Gegner. Mithilfe dubioser Geschäfte hofft derweil Javier, seine maroden Finanzen aufzubessern.