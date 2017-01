ZIB

Sturmflut an der Ostsee / Debatte über Ermittlungspannen nach Terror in Berlin - Liveschaltung nach Berlin / Sonderschulen sollen abgeschafft werden / Tirol übernimmt Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz / Wifostudie über Folgen der Russlandsanktionen auf heimische Wirtschaft / Immer mehr PS-starke Autos / Radio Symphonieorchester auf China-Tournee