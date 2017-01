Zeit im Bild

WIFO-Studie zu Russland-Sanktionen. Dazu eine Live-Schaltung nach Moskau / Platter übernimmt Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz / Bildungsministerin Hammerschmid will Sonderschulen abschaffen / Der Trend zu immer mehr PS bei Autos geht weiter / Attentäter von Berlin war Anti-Terror-Behörden bestens bekannt / Klaus Wildbolz gestorben / Müll im All: Patz für neue Satelliten wird enger / Sturmflut an der Ostsee