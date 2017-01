In der ersten Folge von Staffel X lernt der Witwer Michael Lanzinger Hanna kennen, die Frau in deren Brust das Herz seiner toten Ehefrau schlägt. Eine seltsame Situation, doch zwischen den beiden beginnt es zu knistern. Bald darauf beginnt Hanna das neue Organ abzustoßen...

"Bergdoktor" in "heute leben"

Ab Mittwoch, 4. Jänner geht es weiter mit sieben neuen 90-minütigen Folgen von Staffel X, die jeweils am Mittwoch um 20:15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt werden. Dazu wird jeweils am Tag nach der Ausstrahlung im Magazin "heute leben" (also am Donnerstag, ab 17:30 Uhr/ ORF2) ein Spezialist eingeladen, der den aktuellen medizinischen Fall aus der "Bergdoktor"-Folge besprechen wird.