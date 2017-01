heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Mit dem Tablet auf der Couch, mit dem Laptop im Garten - all das ist möglich Dank WLAN. ärgerlich wird's aber, wenn das Signal nicht reicht oder die Verbindung abreißt. Das lässt sich in den Griff kriegen - mit den Tipps der "heute konkret"-Helpline:

Wildschweinplage in Spanien

Die Nachrichten von Unfällen mit Wildschweinen mehren sich. In Deutschland kollidierte ein ICE der Deutschen Bahn mit einem Keiler, der Zug blieb nach der Kollision liegen und musste abgeschleppt werden. Für Gefahr sorgen Wildschweinrudel auch im Straßenverkehr. Von Unfällen wird immer öfter berichtet. Der Mangel an natürlichen Gegnern hat zur raschen Vermehrung der Wildbestände geführt. Jetzt müssen die von Wildschweinen „belagerten“ Gemeinden zu drastischeren Mitteln greifen. Verstärkt wird Jagd auf die Tiere gemacht: Um dabei in geschlossenen Ortshaften Menschen nicht zu gefährden, wird in der Region Madrid auf eine alte Jagdmethode zurückgegriffen. Unser Korrespondent Josef Manola hat sich für Heute Konkret auf die Pirsch begeben.