heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

In unserer neuen Beitragsreihe wollen wir ihnen in den nächsten Wochen Doktoren vorstellen, die jedoch nicht Medizin studiert haben. Es geht aber nicht um Kurpfuscherei, sondern um höchst professionelle kreative Menschen. Die Bandbreite reicht dabei vom Uhrendoktor bis zur Fahrradklinik. Wir haben in Salzburg eine Klinik besucht die sich voll und ganz auf Puppen spezialisiert hat und jede Verletzung verarztet.

Mandl aus Sandl

In der sogenannten "Zeit zwischen den Jahren", den Raunächten, kommt in der Gemeinde Sandl, im oberösterreichischen Mühlviertel, Schauriges auf den Tisch.

Die örtliche Theatergruppe führt mystische Geschichten und Sagen szenisch auf, die sich in der waldreichen und rauen Gegend zugetragen haben sollen. Der Sagenerzähler Josef "Luki" Mandl, das Mandl aus Sandl, wie er auch genannt wird, ist bereits so etwas wie eine Legende.