ZIB

Die Waffe, die bei Anis Amri gefunden wurde, kam auch beim Attentat in Berlin zum Einsatz / Türkische Behörden geben an, die Identität des Attentäters von Istanbul geklärt zu haben / Innenminister Sobotka will Überwachung ausweiten / Die EU-Kommission sieht keine Diskriminierung bei deutscher Autobahn-Maut / Windlotterie bei der Vierschanzentournee in Innsbruck