Reisezeit - Kurztrip Jungfraujoch

Bahnliebhaber aufgepasst. Es geht weit hinauf in die eisigen Welten des Jungfraujochs, das aufgrund seiner Höhe und Schönheit auch als Top of Europe gilt. Einsteigen, es sich gemütlich machen und die atemberaubende Landschaft genießen, so lautet das Reisemotto, denn hier ist tatsächlich der Weg das Ziel. Der Zug legt die 12 Kilometer größtenteils durch einen in den Fels gehauenen Tunnel zurück, in dem an den Zwischenstationen Eigernordwand und Eismeer riesige Aussichtsfenster einen einzigartigen Blick auf die Gletscher und tief hinab in die Täler freigeben. Auf dem Jungfraujoch schließt sich schließlich die Welt aus Eis und Schnee. An klaren Tagen kann man sogar über die Schweizer Grenze hinaus bis nach Frankreich und Deutschland sehen, genauer gesagt bis in die Vogesen und den Schwarzwald.