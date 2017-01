Kommissar Rex Tödliche Teddys

In der Auslage eines Spielwarengeschäftes explodiert eine Bombe, die in einem Teddybären versteckt war. Da es sich bereits um den zweiten Anschlag innerhalb kurzer Zeit handelt, vermutet Moser den Täter bei der Erzeugerfirma der Teddybären. Tatsächlich haben dort mehrere Mitarbeiter ausreichend Motive, der Firma schaden zu wollen. Auf der Jagd nach dem Täter geraten Moser und Rex in tödliche Gefahr. Eine dritte Bombe droht in die Luft zu gehen.

Co-Produktion Taurus Film/ORF