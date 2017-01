heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Die Aktion Energiekosten-Stopp des Vereins für Konsumenteninformation wird fortgesetzt. Der VKI wendet sich heuer zum vierten Mal an österreichische Haushalte, um sie zu einem Wechsel ihres Energieanbieters zu ermuntern. Dadurch ließen sich die Kosten für Gas und Strom erheblich senken, argumentiert der Verein. 450 Euro soll sich jeder teilnehmende Haushalt dadurch im Schnitt sparen. Wie das geht zeigt Ihnen Lisa Lind.

Nagellacktest

Was die Karosserie schützt, ziert auch Finger: Seit den 19-Zwanzigern pinseln sich Frauen Lack auf die Nägel. Und tatsächlich waren die damaligen Rezepturen ein Afallprodukt der Autoindustrie. Aber anders als Autolack blättert Nagellack in kürzester Zeit ab. Heute ist die Auswahl nahezu unüberschaubar geworden, genauso wie die Versprechungen, wie lange die Lacke am Nagel haften sollen. Andrea Frey hat sich die neuen Nagellacke mit besonders langer Haltbarkeit genauer angesehen.