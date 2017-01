Lachsfischen im Jemen ("Salmon Fishing in the Yemen") Britisch-Schwedische Komödie

"Trainspotting"-Star Ewan McGregor spielt den englischen Fischexperten Dr. Alfred Jones, der von Anwältin Harriet ( Emily Blunt - "Girl on the Train", "Der Teufel trägt Prada") um Unterstützung für ein aberwitziges Projekt gebeten wird. Ihr Auftraggeber Scheich Muhammad ( Amr Waked - "Syriana") ), ein Liebhaber der Fliegenfischerei, will europäische Lachse in seinem Heimatland, dem Jemen, ansiedeln und bietet Jones ein großzügiges Honorar. Jones lehnt ab, wird aber von der ehrgeizigen Presseprecherin des Premierministers, Patricia Maxwell ( Kristin Scott Thomas - "Der englische Patient"), aus politischem Kalkül zur Teilnahme genötigt. Nun muss sich Dr. Jones den Kopf darüber zerbrechen, wie er zehntausend schottische Lachse lebend in die Wüste bringen und dort in der sengenden Hitze die idealen Voraussetzungen zum Laichen schaffen kann.

Emily Blunt

Die 33-jährige Britin ist seit ihrem denkwürdigen (und mit einem Golden Globe nominierten) Auftritt als zickige Mode-Assistentin in der Fashion-Satire "Der Teufel trägt Prada" (2006) in Hollywoods A-Liga angekommen. Die Rolle der blutjungen englischen Königin in "Young Victoria"(2009) brachte ihr die zweite Golden-Globe-Nominierung ein. Im Jahre 2014 unterstützte sie Tom Cruise bei der Bekämpfung von Aliens im Sci-Fi-Actioner "Edge of Tomorrow". In dem schonungslosen Drogenthriller "Sicario" spielte sie mit Verve eine idealistische FBI-Agentin und in der Bestsellerverfilmung "The Girl on the Train"(2016) eine psychisch labile Alkoholikerin, die auf eigene Faust versucht, einen Mordfall zu lösen.



Nach der Trennung von Sänger Michael Bublé im Jahre 2008 lernte die Tochter eines Anwalts und einer Lehrerin "The Office"-Star John Krasinski kennen. Geheiratet wurde im Juli 2010 auf dem Anwesen von George Clooney am Lake Como, im Februar 2014 kam ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Hazel, auf die Welt. Im Juni 2016 folgte Töchterchen Violet (Blunt war bei den Dreharbeiten zu "The Girl on the Train" bereits im vierten Monat schwanger).