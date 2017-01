ORF-Premiere: Der Bergdoktor - Gestohlenes Glück Das Winterspecial zum Staffelauftakt!

Gleich zu Beginn von Staffel X heißt es alles oder nichts für den kernigen Tiroler Chirurgen Martin Gruber (Hans Sigl). Ein unfassbarer Härtetest steht ins Haus, dabei scheint es das Schicksal zunächst sehr gut mit sämtlichen Beteiligten zu meinen - allen voran einem halbwüchsigen Buben, der nur seinen Spaß haben will. Doch wie so oft trügt der erste Eindruck.

Die Praxis hat wieder geöffnet! Zum Auftakt der neuen Staffel gibt es als deutschsprachige Free-TV-Premiere für "Bergdoktor"-Fans ein Winterspecial, in dem es hochdramatisch und hochprominent zugeht. Martin Gruber und sein Bruder Hans können einen 16-jährigen Burschen, der durch eine Eisdecke eines Bergsees gebrochen ist, in letzter Sekunde retten. Mit dabei in dieser Folge: TV-Publikumsliebling Ann-Kathrin Kramer und Ex-"Kommissar Rex"-Star Gedeon Burkhard.

"Bergdoktor" in "heute leben" Ab Mittwoch, 4. Jänner geht es weiter mit sieben neuen 90-minütigen Folgen von Staffel X, die jeweils am Mittwoch um 20:15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt werden. Dazu wird jeweils am Tag nach der Ausstrahlung im Magazin "heute leben" (also am Donnerstag, ab 17:30 Uhr/ ORF2) ein Spezialist eingeladen, der den aktuellen medizinischen Fall aus der "Bergdoktor"-Folge besprechen wird.

Live-Stream und VOD Neu in dieser Staffel: Alle Folgen sind als Live-Stream und nach der Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf der ORF-TV-Thek abrufbar! Hier geht es zur ORF-TVthek

Mehr zum Inhalt der neuen Folgen von Staffel X:

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ist wieder im Dienst, und seine Patienten stellen ihn vor persönliche und berufliche Herausforderungen – umso mehr, als er sogar selbst als Patient ins Klinikum Hall eingeliefert wird. Sehr zum Missfallen von Oberarzt Dr. Kahnweiler (Mark Keller) und Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel) nimmt er sich vom Krankenbett aus der Krankengeschichte seines Zimmernachbarn an.



Privat zieht Martin Zwischenbilanz. Er stellt sich die Frage, was er wirklich will. Seine bisherige Lebensgefährtin Anne () hatte er im Streit verlassen, die noch frische Beziehung zu Versicherungsvertreterin Rike (Regula Grauwiller) hängt am seidenen Faden. Für die Zukunft des familiengeführten Bauernhofs wünscht sich Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner), dass ihr Sohn sich mit Anne versöhnt. Rike wiederum möchte, dass Martin bei ihr einzieht. Dieser sucht Rat bei seinem Freund Roman Melchinger (Siegfried Rauch).