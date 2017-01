Inhalt

England im 11. Jahrhundert: Eine mysteriöse Krankheit rafft die Mutter des neunjährigen Rob Cole dahin. Für seinen Lebensunterhalt muss der Bub fortan selbst sorgen. Aus dem Impuls heraus, die Geheimnisse des menschlichen Körpers zu ergründen, schließt er sich einem fahrenden Wanderheiler an. Doch die medizinische Expertise des Baders beruht auf Halbwissen, während Rob bald erfährt, dass im fernen Persien weitaus fortgeschrittenere Heilkünste praktiziert werden. Unbeirrt nimmt er trickreich zahllose Opfer in Kauf, um Unterricht beim "Arzt aller Ärzte", dem Universalgelehrten Ibn Sina, zu erhalten.



Koproduktion Beta Film/ORF



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in DD5.1 / englisch