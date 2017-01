Kommissar Rex Der erste Preis

In den Praterauen wird die Leiche eines zwölfjährigen Mädchens gefunden, und wenig später verschwindet die junge Christl. Strobl. Bei Recherchen stoßen Moser und Stockinger auf den Klavierlehrer Hoffmann, der beide Mädchen unterrichtete und kein Alibi hat.



Als die beiden im mehrstöckigen Keller Hoffmanns die Leiche von Christl. finden, scheint der Fall gelöst. Doch Hoffmann präsentiert plötzlich ein Alibi und so geht die Suche nach dem Täter in den Kellern von Wien weiter - bis Rex Moser auf die richtige Spur führt.



Koproduktion Taurus Film/ORF