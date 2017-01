heute leben Jahresausblick Sendung

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Unsere Außenreporterin Verena Pawel meldet sich heute aus Brunn am Gebirge. Sie hat sich umgesehen und umgehört was für Neujahrsvorsätze Frau und Herr Österreicher haben. Heute gibt es unter anderem auch viele Einschreibungen im Fitnesscenter.

Seit gestern ist das neue Erbrecht in Kraft. Oft ist die Überraschung aber groß, wenn alles anders kommt, als erwartet. Was alles heuer neu ist, haben wir für Sie zusammengefasst. Die Änderungen im Erbrecht sind ja recht umfangreich. Die Details wird Dr. Stephan Gruböck heute und in den kommenden Wochen beleuchten, jeweils immer Dienstags.

Royaler Ausblick

Für heuer wird der Rücktritt des japanischen Kaisers erwartet und die Regierung bereitet diesbezügliche Gesetze vor. Queen Elizabeth hingegen denkt mit ihren 90 Jahren nicht an Rücktritt. Doch es gibt Anlass zur Sorge. Denn seit fast zwei Wochen wurde die Königin nicht mehr gesehen. Queen Elizabeth die 2. leide unter einer schweren Erkältung teilt der Buckingham Palast mit. Trotzdem sind die Briten beunruhigt. Denn ihre taffe Queen lässt sonst keine Termine ausfallen. So musste Prinz Philipp und seine Familie alleine zum traditionellen Kirchgang zum Neujahrstag in Sandringham und auch schon die Weihnachtsmesse versäumte die Queen. Bis zu ihrem 65. Thronjubiläum am 6.Februar wird hoffentlich wieder fit sei. Welche royalen Terminen wir sonst noch erwarten können, fasst Lisbeth Bischoff zusammen.