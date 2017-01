heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Einheizen und warm anziehen heißt es in den nächsten Tagen. Es wird winterlich. Für ein warmes Zuhause sorgen bei einem Sechstel der Österreicherinnen und Österreicher Ölheizungen. Wie lange noch, ist fraglich. Umweltminister Rupprechter denkt bereits über ein Verbot von Ölheizungen nach. Begründet wird das mit dem Klimaschutz. Aber ist Öl wirklich so schlecht? Und was sind die Alternativen? Benedict Feichtner, über das schleichende Ende des schwarzen Goldes auch im Haushalt.

Dicke Kinder

Computerspiele, Fastfood und kaum Bewegung: Jedes 4. Kind in Österreich ist übergewichtig, und immer mehr sind bereits adipös, das bedeutet, sie sind krankhaft fettleibig und haben ein hohes Risiko, an Stoffwechselstörungen wie Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und Gelenksschäden zu erkranken. Diätferien oder andere Abspeckprogramme helfen höchstens kurzfristig. Eine Lebensstiländerung wäre nötig. Das geling am besten bei einem stationärer Aufenthalt über mehrere Wochen bis Monate in einer spezialisierten Reha-Klinik. Doch für stark übergewichtige Kinder gibt es in Österreich kein einziges Reha-Zentrum. Nur ganz vereinzelt finanzieren die Krankenkassen einen Langzeit-Aufenthalt im benachbarten Bayern. Sylvia Unterdorfer hat die Klinik Schönsicht in Berchtesgaden besucht.