Sturm der Liebe Teil 2606

Clara durchlebt stürmische Zeiten. Kaum haben sie und William zusammengefunden, steht schon die nächste große Veränderung an. Um ein tolles Jobangebot wahrzunehmen, muss William für drei Monate nach Australien reisen. Die Vorstellung, Clara so lange Zeit aus den Augen zu verlieren, ist ihm jedoch ein Gräuel. Spontan schlägt er deshalb vor, dass ihn Clara auf der Reise begleitet. Indes sträubt sich Charlotte gegen den Gedanken, dass die ganze Machtfülle am Fürstenhof bald nur noch in einer Hand liegen wird.