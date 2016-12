Darüber hinaus erzählt Eduard Strauss, einer der letzten direkten Nachkommen der Strauss-Dynastie, aus der reichen Familiengeschichte.



Den "arglosen Verschwender so vieler Glückseligkeiten" hat Karl Kraus Johann Strauss Sohn einmal genannt und diese Beschreibung passt auch auf den Vater – die beiden gehörten in ihrer Zeit sicher zu den populärsten Menschen der Welt; und was der Vater mit dem Radetzkymarsch begonnen hatte, vollendete der Sohn mit dem Donauwalzer.