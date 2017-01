Seitenblicke

Das passierte rund um den Stephansdom...

Die Seitenblicke feierten die Silvesternacht in Wien an verschiedenen Stationen: im Burgtheater, in der Staatsoper, auf dem Silvesterpfad und im Haas-Haus. Wie die Stars abseits der Bühnen feierten und was sie sich vom nächsten jahr erhoffen, sehen Sie in unserer Neujahrs-Ausgabe...