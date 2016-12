Seit dem Jahr 1565 wird hier die "Hohe Schule der klassischen Reitkunst" fast unverändert weiter gepflegt, 2010 fand sie Eingang in die UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter der Welt. Dabei war die Hofreitschule schon mehrmals im Lauf ihrer Geschichte in großer Gefahr. Letztlich konnten ihr aber selbst Napoleons Truppen, der Zusammenbruch der Donaumonarchie oder der Einmarsch der Roten Armee - dank beherzter Retter - nichts anhaben.

Einst ein Prestigeobjekt des österreichischen Kaiserhauses, war die Spanische Hofreitschule später ein hochdefizitärer Staatsbetrieb. Heute wird sie zusammen mit dem Bundesgestüt in einer eigenen Gesellschaft geführt. Marketing und Repräsentation hat mittlerweile Elisabeth Gürtler, die Chefin des Hotel Sacher und ehemalige Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten, übernommen.

Die Dokumentation führt u.a. ins Bundesgestüt Piber in der Steiermark, wo die Lipizzaner seit 1920 gezüchtet werden. Zu sehen ist auch die Ausbildungsstätte am niederösterreichischen Heldenberg und die historischen Stallungen in der Wiener Hofburg, wo sich seit 1732 die wahrscheinlich schönste Reithalle der Welt befindet.



Gestaltung: Peter Hackl