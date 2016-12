Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark Hilfe unter gutem Stern - Im größten Armenviertel Afrikas

Mehr als zwei Millionen Menschen leben im größten Slum Afrikas, in Kenias Hauptstadt Nairobi. Nur knapp vier Quadratmeter beträgt die Wohnfläche einer brüchigen Blechhütte, oft leben dort Familien mit drei oder vier Kindern - im täglichen Kampf ums Überleben. Die Dreikönigsaktion bietet Unterstützung in dieser vermeintlich ausweglosen Situation und gibt Hoffnung. Die Dokumentation gibt erschütternde wie berührende Einblicke in das Leben am äußersten Rand der afrikanischen Gesellschaft. Ein Film von Gernot Lercher.