Seitenblicke

*Die Plätze 10 bis 6 ...

Nicht nur ein Ranking der besten, spektakulärsten, aufregendsten, intimsten, etc, etc,... Fest des Jahres liefern wir in dieser Folge der Seitenblicke-jahresrückblicke, auch Informationen über unsere Arbeit werden preisgegeben.