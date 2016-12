Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Der Absturz

Bei einem Einsatz in den Bergen steuert Biggi den Hubschrauber in ein gespanntes Drahtseil. Es kommt zum Absturz. Die zweite Crew bricht zur Rettung auf. Pilotin Biggi ist in höchster Gefahr. Ihr Bein ist eingeklemmt und der Hubschrauber droht auf einem Schneebrett abzurutschen.



Koproduktion RTL/ORF