Gerhard Haderers Jahresüberblick | Abschiede - Rückblick auf die Verstorbenen | Royaler Rückblick | "heute leben" in Willkommen Österreich | Neujahrsvorsätze der Prominenten

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Die Gäste unserer diesjährigen Jahresrückblicksendung sind unsere Societyexpertin Isabella Großschopf, ORF-ZIB Moderatorin Lisa Gadenstätter und ORF- Sportreporter und Moderator Rainer Pariasek. Mit ihnen gemeinsam blickt Wolfram Pirchner auf das vergangen Jahr zurück. Politik, Weltgeschehen, Society und Sport sind die großen Themen und auch was man sich für das neue Jahr wünscht und vornimmt.

Royaler Rückblick

Liebesglück im Hause Windsor, der letzte Prinz im heiratsfähigen Alter scheint vergeben zu sein: Prinz Harry ist in die amerikanische Schauspieler Meghan Markle verliebt. Ob die Queen amused darüber ist? Aber auch sonst hat sich in den Königshäusern in diesem Jahr einiges getan. Ein Rückblick von Lisbeth Bischoff.