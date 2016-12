Columbo - Mord per Telefon ("How to Dial Murder")

Der Psychologe Dr. Eric Mason entdeckt, dass sein Kollege Charles Hunter ein Verhältnis mit seiner Frau hatte. Nach deren Tod wurden die zwei Hunde, Laurel und Hardy, Masons treueste Begleiter. Um sich an Hunter zu rächen, dressiert Mason die Hunde zu Killerbestien und arrangiert sehr geschickt, dass Laurel und Hardy den Nebenbuhler töten. Columbo sieht sich mit einem besonders kniffligen Fall konfrontiert. Hauptdarsteller Peter Falk (Columbo)

Nicol Williamson (Dr. Mason)

Tricia O'Neil (Miss Cochrane)

Kim Cattrall (Joanne)

Ed Begley jr.

Regie James Frawley

Drehbuch Tom Lazarus

Musik Patrick Williams