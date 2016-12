Zeit im Bild

Schwere Differenzen zwischen Russland und den USA wegen Hackervorwürfen. Dazu Live-Schaltungen nach Washington und Moskau / Waffenruhe in Syrien dürfte weitgehend halten / Mehr Polizei in den Städten zu Silvester / Neue gesetzliche Regelung für Feuerwerke / Silvesternacht dauert heuer eine Sekunde länger / Alt-Landeshauptmann Krainer gestorben / Notarzthubschrauber fliegt auch in der Nacht / Schlag gegen Drogenhändler in Österreich / Europas neue Kulturhauptstadt Aarhus / Wintereinbruch in Griechenland