STÖCKL.

Das Genre Krimi boomt! Ob in Stadt- oder Landkrimis, die Idylle ist stets trügerisch - allerorts lauert das Verbrechen. Selten zuvor haben sich Leser und Fernsehpublikum so zahlreich auf Spurensuche begeben. Während vor Jahren das Angebot noch überschaubar war, legen Buchhändler heute nahezu jede Woche Neuerscheinungen auf, in denen regelrecht „um die Wette“ gemordet wird, alleine im deutschsprachigen Raum gibt es jährlich etwa 300 Neuerscheinungen. In einem STÖCKL. Krimi - Spezial treffen diesmal Gäste aufeinander, die sich fiktiven, aber auch wahren Kriminalgeschichten verschrieben haben:



Schriftsteller Alfred Komarek erschuf mit seinem Gendarmerie-Inspektor Simon Polt eine Kultfigur, die auch in den TV-Verfilmungen größten Anklang findet. „Ich hab eine dermaßen nicht vorhandene Distanz zu meinen Figuren in den Romanen, dass ich nicht nur einmal in Tränen ausgebrochen bin beim Schreiben und mich zwingen muss, keine Abkürzung zu nehmen, sondern dieses Unglück auch noch zu viertiefen“, so der 71-Jährige. Welche menschlichen Abgründe tun sich im vermeintlich beschaulichen Weinviertel zwischen Kellergassen und lieblichen Weinbergen auf? Im Anschluss an die STÖCKL. Krimi –Runde zeigt der ORF den ersten Polt - „Polt muss weinen“ ab 23:30 Uhr in ORF 2.



Journalistin und Autorin Eva Rossmann, die einst als Verfassungsjuristin im Bundeskanzleramt wirkte, nimmt in ihren Krimis rund um die Hobbydetektivin Mira Valensky stets Bezug auf gesellschaftspolitisch relevante Themen. „Meine Aufgabe ist es nicht eine Botschaft zu haben oder den Zeigefinger zu erheben. Ich kann nur erzählen, das was ich möglichst gut recherchiert habe. Aber was für Schlüsse daraus gezogen werden, sollen die entscheiden, die es lesen.“ In ihrem aktuellen Buch befasst sich die gelernte Köchin mit dem vieldiskutierten Veganismus und Toleranz.



Bei Schriftsteller Thomas Raab ist im neuesten Buch wieder der altbekannte Willibald Adrian Metzger am Werk, der sich diesmal der Literaturbranche widmet. Es ist bereits der siebente Band mit dem Roman-Protagonisten und auch diesmal weiß der ehemalige Lehrer und Musiker Thomas Raab, der durch Zufall ins Krimifach gestolpert ist, mit seiner Geschichte eingefleischte Krimifans zu überzeugen.



Für Rosalia Zelenka sind Krimischauplätze mehr als nur Bilder im Kopf. Als Tatortreinigern ist sie mitten im Geschehen und entfernt Überreste von Verbrechen. „Jeder Tatort riecht anders, manchmal mischen sich Todesgerüche mit Fäkalien das ist oft hart. Dennoch, ich bin sehr glücklich in meinem Beruf.“ Einer ihrer schwierigsten Herausforderungen war die Arbeit „am Tatort“ nach dem Fund des LKWs in Parndorf mit über 70 toten Flüchtlingen, darunter Kinder. Was ist in solchen Fällen zu tun und wie kann man es aushalten? Was muss man mitbringen, um den Anforderungen dieses Berufs gerecht zu werden?