Kommissar Rex Ein feines Haus

Auf dem Dachboden eines gutbürgerlichen Reihenhauses wird am Neujahrsmorgen eine Frau erhängt aufgefunden. Moser ist bald klar, dass der Selbstmord nur vorgetäuscht war. Rex entdeckt noch eine weitere Leiche im Brunnenschacht des Hofes. Schließlich kommt Kommissar Moser dahinter, was in dem scheinbar "feinen Haus" tatsächlich passiert ist.

Co-Produktion Taurus Film/ORF