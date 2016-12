heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Zum Thema "neue Primärversorgung" haben sich Bund, Länder und Solzialbersicherung auf die Einführung einer österreichweiten, kostenlosen "Gesundheitshotline" geeinigt. Das Beratungsservice soll Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr bei Gesundheitsfragen zur Verfügung stehen. Die Pilotphase startet Anfang 2017 in Vorarlberg, Niederösterreich und Wien. Da es über dieses Pilotprojekt noch nicht viele Informationen gibt, fragt heute Markus Waibel nach, wie der momentane Stand ist.

Bildschirmstreit

In einer Wohnhausanlage in Wien hängen seit einiger Zeit Bildschirme in den Stiegenhäusern, um die Mieter mit Informationen zu beliefern.

Doch ein Großteil der Mieter meint, das sei reine Energie- und Kostenverschendung und ist mit der Entscheidung der Hausverwaltung nicht einverstanden. Andrea Ferstel hat mit den Mietern und der Hausverwaltung gesprochen.