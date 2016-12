Grand Hotel Dem Erpresser auf der Spur

Alicia kann nicht glauben, dass ihr Verlobter etwas mit Cristinas Verschwinden zu tun hat. In letzter Minute vereitelt sie deshalb einen auf Diego geplanten Anschlag und führt Julio an die Stelle, an der ihr Diegos Erpresser entwischt ist. Tatsächlich entdecken die zwei dort neue, aufschlussreiche Hinweise. Ungeachtet der Steine, die ihm in den Weg gelegt werden, setzt derweil Kommissar Ayala seine Ermittlungen zum Prostituiertenmord fort. Sein Verdacht fällt auf Javier, der kurz vor der Tat mit dem Opfer gesehen wurde.