Zeit im Bild

Berlin: Verdächtiger Tunesier wieder freigelassen - dazu eine Liveschaltung nach Berlin / Beim Anschlag in Berlin hat das Sicherheitssystem im LKW mehr Opfer verhindert / In Syrien tritt ab Mitternacht eine Waffenruhe in Kraft / Schlepperkriminalität in Österreich ist deutlich zurückgegangen / Pensionisten-Hunderter nicht für viele Landesbeamte in Ruhestand / Die Auftragsbücher der österreichischen Industrie sind voll / Neues Mautsystem für LKW / Debbie Reynolds gestorben / Neuerungen beim Neujahrskonzert