ZIB 2

Die EU nach dem Schreckensjahr 2016

„Es brennt an allen Ecken und Enden“ – so skizziert Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker den Zustand der Europäischen Union. Welche Perspektiven gibt es für 2017? In der ZIB 2 ein Live-Gespräch mit Stefan Lehne, früher Spitzendiplomat und jetzt Experte beim Thinktank Carnegie Europe in Brüssel.