WELTjournal + Chodorkowski – Putins Widersacher

Auf dem Zenit seines finanziellen und politischen Einflusses wurde Chodorkowski 2003 wegen angeblicher Steuerhinterziehung zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt, danach zu weiteren sechs Jahren. Doch im Dezember 2013 begnadigte Präsident Putin den prominenten Gefangenen. Seither lebt Chodorkowski im Exil in der Schweiz und unterstützt von dort aus mehrere Oppositionsgruppen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Russland hat der deutsch-russische Filmemacher Cyril Tuschi Putins Widersacher in der Schweiz besucht. Er begleitet ihn bei öffentlichen Auftritten und Konferenzen und zeigt seine Bemühungen, mit der Plattform „Open Russia“ vom Ausland aus eine neue Politik für Russland zu etablieren. Neben politischen Weggefährten kommen auch Kritiker zu Wort. Die Person Chodorkowskis ist ambivalent, seine Ansichten über den Weg zu einem demokratischen Russland sind streitbar. Doch angesichts einer weitgehend zum Schweigen gebrachten Opposition in Russland gilt Chodorkowski vielen als einer der wenigen verbliebenen Hoffnungsträger.