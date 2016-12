WELTjournal Russland – 25 Jahre ohne Kommunismus

Im Dezember vor 25 Jahren ist die Sowjetunion zerfallen – wie hat sich seither das Leben für die Menschen in Russland verändert?

Das WELTjournal lässt Menschen zu Wort kommen, die das Ende der Sowjetunion miterlebt haben: Überzeugte Kommunisten, für die damals eine Welt zusammengebrochen ist. Dissidenten, die nach jahrelangen Repressionen und Lagerhaft für Demokratie gekämpft haben. Unternehmer, für die der Traum vom eigenen Business in Erfüllung zu gehen schien. Aber auch Dorfbewohner, deren Leben sich mit dem Zerfall der Sowjetunion kaum verändert hat. ORF-Korrespondent Christian Lininger und WELTjournal-Reporterin Beate Haselmayer zeigen, was aus den Träumen und Hoffnungen, aber auch aus den Befürchtungen von damals geworden ist. Worin sich das heutige Russland von der Sowjetunion unterscheidet und was sich auch nach 25 Jahren noch nicht verändert hat.