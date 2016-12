heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Gehackte Flugtickets

Im Internet gebuchte Tickets sind nicht durch Passwörter geschützt, und so könnten Hacker relativ einfach auf die Tickets zugreifen, sie umbuchen, stornieren oder gar in Gutscheine umtauschen. Angriffspunkt sind die sechsstelligen Buchungscodes, die Verbraucher nach einer Buchung bekommen. Dieser Code lasse sich mit modernen Rechnern herausfinden. Das Buchungssystem Amadeus, auf das viele Fluggesellschaften wie die AUA- Mutter Lufthansa und Airberlin zurückgreifen, vergibt täglich ein bis zwei Millionen Buchungscodes für Flugreisende. Da diese Nummern fortlaufend vergeben werden, seien sie relativ einfach von Kriminellen herauszufinden.

Was betroffene Fluglinien dazu sagen, und ob es eine andere, sichere Buchungsmöglichkeit gibt, das hat Markus Waibel nachgefragt.