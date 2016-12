heute leben

15 Jahre Euro | Kochen in den Raunächten | Donauwalzer Münze | Mag. Sonja Burghard | Silent Spa | Familie Lässig | Mode: Silvester-Trends | Niavaranis Neujahrsvorsätze | Stargäste: Michael Dangl und Alma Hasun

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

15 Jahre Euro Am 1.1.2002, also vor 15 Jahren, wurde der Euro in der Europäischen Währungs- und Wirtschaftsunion als bares Zahlungsmittel eingeführt und hat damit in Österreich den Schilling abgelöst. Mittlerweile zahlen 19 Mitgliedstaaten der EU mit dem Euro.

Kochen in den Raunächten Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, das deftige Essen aber noch lange nicht. Zumindest schreibt einem dies das Brauchtum rund um die mystischen Raunächte vor. Was einem alles an diesen besonderen Tagen aufgetischt werden soll und was es überhaupt mit den Raunächten auf sich hat, damit hat sich Autorin Isabella Farkasch befasst.

Donauwalzer Münze In vier Tagen schreiben wir bereits das Jahr 2017. Und was wäre der Jahresbeginn ohne das Neujahrskonzert? Und was das Neujahrskonzert ohne Donauwalzer? Die heimliche Hymne Österreichs feiert 2017 ihr 150-jähriges Jubiläum. Diesem Anlass ist diesmal auch die Neujahrsmünze gewidmet.

Mag. Sonja Burghard Damit Arzneien perfekt an der richtigen Stelle wirken können, werden Sie ganz unterschiedlich verabreicht. Man kann sie als Tabletten oder Tinkturen schlucken, inhalieren oder spritzen. Oder man trägt die Wirkstoffe direkt auf die betroffenen Stellen auf. Es gibt ganz unterschiedliche Einreibungen von kühlend bis wärmend oder schmerzstillend. Aber auch bei Verkühlungen gibt es wirksame Einreibungen. Wie man sie effektiv anwendet und was dabei zu beachten ist, erklärt und heute Mag. Sonja Burghard.

Silent Spa Unser Leben hat sich in den letzten Jahrzehnten um das 36-fache beschleunigt. Wir sind dauernd erreichbar und haben immer mehr Aufgaben zu erfüllen. Umso wichtiger ist es für den menschlichen Organismus, bewusst zur Ruhe kommen zu dürfen.

Familie Lässig Ihr Neujahrskonzert hat mittlerweile Tradition. Die Band rund um Manuel Rubey, Gunkl und Gerald Votava, besser bekannt als „Familie Lässig. Heuer haben sie ein neues Programm und „heute leben“ war bei den Proben dabei.

Mode: Silvester-Trends Roben sind nicht einfache Kleider sondern Stoffkreationen, die jede Frau besonders aussehen lassen. Unser Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl hat solche Roben gefunden, die von Stilikonen beeinflusst sind, aber und das ist das tolle, zu einem erschwinglichen Preis zu haben sind. Denn die Partynacht des Jahres steht vor der Tür und wer eine Robe nicht nur am Ballabend trägt, findet heute sicher etwas. Für jeden Geschmack ist was dabei.

Niavaranis Neujahrsvorsätze Als Direktor des Wiener Globe Theaters hat Michael Niavarani 2017 viel vor. Uns verrät er gemeinsam mit dem Ensemble vorab seine Neujahrsvorsätze.

Stargäste: Michael Dangl und Alma Hasun Man nehme vier beliebte Schauspieler, ein modernes Stück gespickt mit reichlich Klischees und Vorurteilen, heraus kommt eine Komödie, die in den Kammerspielen gezeigt wird. In dem Stück "Die Kehrseite der Medaille" wird das Eheglück eines Paares auf eine harte Probe gestellt, als der beste Freund sich trennt und mit seiner wesentlich jüngeren Liebe vor der Tür steht.