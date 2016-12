Schlosshotel Orth Späte Rache

Während sich die Animositäten zwischen Personal und Frau Neumann zuspitzen, läuft ein wichtiger Ärztekongress im Hotel an. Auch Frau Neumanns Bruder Leopold ist mit Gattin anwesend. Susanne Neumann will, dass für ihren Bruder, mit dem sie sich nicht sehr gut versteht, alles perfekt ist. Aber sie wird nur von Leopolds Frau tyrannisiert, die sich außerdem einen jungen Chirurgen anlacht. Bald stellt sich jedoch heraus, dass er gar kein promovierter Arzt ist, sondern sich an Dr. Neumann rächen wollte, weil dieser ihn einst bei einer wichtigen Prüfung durchfallen ließ. Dr. Neumann bricht schließlich mit seiner Frau und versöhnt sich mit seiner Schwester.

Koproduktion ORF/ZDF