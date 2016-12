Die Königin von Wien - Anna Sacher und ihr Hotel

In ihrem Dokumentarfilm räumt Regisseurin Beate Thalberg mit einigen Klischees rund um das "Sacher" und die Hotelchefin auf. So lernen wir eine differenzierte Persönlichkeit und geschickte Managerin statt der weithin kolportierten Karikatur einer Zigarre rauchenden, derben Gastronomin kennen.

Stammgast Karl Kraus beobachtete hier diejenigen, die er messerscharf in seinen journalistischen Analysen sezierte. Entgegen bisheriger Annahmen war das Hotel nicht allein externe k.u.k.-Filiale höherer Hofbeamter, sondern genauso das Wohnzimmer des aufstrebenden jüdischen Bürgertums und einer der ganz wenigen Orte in der Monarchie, an denen sich Frauen auch allein aufhalten konnten.



Auch das heutige "Sacher" wird gezeigt: Beim Opernball oder wenn Angestellte bei ihrer Arbeit begleitet werden. So lernen die Zuseher/innen Silberputzer Bilginc Duvarci kennen, der von der Kunst und Kultur des Silbers schwärmt.