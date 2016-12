heute leben

Glückliche Schweine | Kochen: Linseneintopf mit Blutwurst im Speckmantel und Räuchertofu im Zucchinimantel & Stellners Lieblingspralinen zum Jahreswechsel | Wein und süße Perlen | Schamanen in Korea | Graffiti in der Stadt | Wetter Rückblick | Das Sacher | Mein Freund auf 4 Pfoten: Marianne Mendts Hund | Stargäste: Leila und Marcus Strahl

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Glückliche Schweine

Kochen: Linseneintopf mit Blutwurst im Speckmantel und Räuchertofu im Zucchinimantel Zum Jahreswechsel versucht man alles um das neue Jahr positiv zu stimmen. Da werden Glücksbringer verschenkt und spezielle Speisen gegessen. Schweinefleisch soll Glück bringen und Linsen Geld. Damit das neue Jahr auch geschmackvoll beginnt, kocht Otmar Stellner einen Eintopf von Belugalinsen, dazu gibt es mit Blutwurst im Speckmantel oder Räuchertofu im Zucchinimantel für Veganer. Als Nachspeise gibt es Stellners Lieblingspralinen zum Jahreswechsel.

Tourismusschule Klessheim

Klessheimerstrasse 4

5071 Siezenheim Tourismusschule Salzburg

Wein und süße Perlen In Italien ist es seit Jahrzehnten Tradition in der Weihnachtszeit süßen Schaumwein und Panettone, – eine Art Germkuchen, zu servieren. Während in Italien dafür oft billiger Massenwein verwendet wird, haben wir es mit hochwertigem österreichischem Winzersekt probiert. Prädikat: Empfehlenswert!



Weinviertler Sektmanufaktur

Stützenhofen 60

2165 Drasenhofen

T: 0676-7900722

E: wsm@goldstueck.at

Schamanen in Korea Korea ist ein hochmodernes Land. Internationale Konzerne wie Samsung oder Hyuandai sind weltweit bekannt. Das Land ist Exportweltmeister und steht mit beiden Füssen in der Globalisierung. Das sollte man meinen. Aber die Debatte um die Amtsenthebung der Präsidentin, die Mitte Dezember eingeleitet wurde, hat auch andere Seiten des Landes aufgezeigt. Einer der Vorwürfe in der Öffentlichkeit war, dass die Präsidentin unter dem Einfluss von Schamanen steht. Schamanen sind Geisterbeschwörer, die in Asien seit Jahrtausenden Tradition haben. Tatsächlich sind traditionelle Schamanenzeremonien gar nicht so selten, wie unser Korrespondent Raimund Löw in Seoul entdecken konnte.

Graffiti in der Stadt Kaum ein Phänomen prägt den urbanen Raum der Städte so sehr wie das Graffiti-Writing. An vielen Wänden kann man sie finden: Signaturen oder Schriftzüge in den untschiedlichsten Größen und Farben. Allerdings ist diese Kunst sehr umstritten und nicht immer legal. Die Werke verschwinden manchmal sogar noch am selben Tag. Ein Kunstgeschichtestudent hat sich die Aufgabe gemacht diese Werke für die Zukunft zu bewahren.

Wetter Rückblick Christa Kummer ist heute bei uns. Mir ihr reden wir über das Wetter 2016, wie das Jahr zu Ende geht und vor allem wie die Silvesternacht wird.

Das Sacher Einen der Höhepunkte des diesjährigen ORF-Weihnachtsprogrammes sehen Sie heute ab 20:15 Uhr in ORF 2: "Das Sacher", heißt das von ORF und ZDF aufwendig produzierte Historiendrama, das die Geschichte des weltbekannten Hotels Sacher erzählt. In der einer der Hauptrollen ist Publikumsliebling Ursula Strauss zu sehen.

Mein Freund auf 4 Pfoten: Marianne Mendts Hund Jazzy ist seit einigen Jahren die treue Wegbegleiterin von Sängerin Marianne Mendt. „heute leben“ hat beide daheim besucht.

Stargäste: Leila und Marcus Strahl „Trennung für Feiglinge“ heißt das Stück, das Leila und Markus Strahl auf die Bühne des Theater Center Forums bringen – wie stressig Weihnachten und ein gemeinsames Berufsleben für eine Beziehung sein kann, erzählt uns das Paar im Studio!