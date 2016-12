Inhalt

St. Petersburg, 1874. Anna Karenina genießt als Frau des Regierungsbeamten Alexej Karenin höchstes Ansehen in der feinen Gesellschaft Russlands. Ein Hilfe suchender Brief ihres Bruders Stiwa führt sie nach Moskau. Dort trifft sie auf den gut aussehenden Kavallerie-Offizier Graf Wronskij. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, Anna hingegen will ihre Gefühle zunächst beherrschen. Nach einer rauschenden Ballnacht lassen sich die beiden jedoch auf eine leidenschaftliche Affäre ein. Als die Öffentlichkeit davon Kenntnis erlangt, will Anna trotz gesellschaftlicher Ächtung zur Liebe ihres Lebens stehen.



DARSTELLER

Keira Knightley (Anna Karenina)

Jude Law (Fürst Alexej Alexandrovich Karenin)

Aaron Taylor-Johnson (Wronskij)

Kelly MacDonald (Dolly)

Matthew Macfadyen (Oblonskij)

Domhnall Gleeson (Levin)

Emily Watson (Gräfin Lydia)

Susanne Lothar (Gräfin Scherbatzky)

REGIE

Joe Wright

DREHBUCH

Tom Stoppard

KAMERA

Seamus McGarvey

MUSIK

Dario Marianelli

STORY

Leo Tolstoi (Roman)