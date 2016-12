Tafelspitz

Lilli wird von ihrer Mutter, die ein Landgasthaus führt, zur 'Meisterköchin' ausgebildet. Um die große weite Welt kennenzulernen, geht sie nach Berlin. Dort beeindruckt den amerikanischen Chef ihres

Hausherrn ihre Kochkunst derart, dass er 'den' Koch abwirbt und für seinen Haushalt in New York engagiert.



Lilli fliegt mit dem Privatsekretär William nach New York, wo sie ihren unbekannten Chef nach allen Regeln der Kunst 'bekocht'. Bei einem Spaziergang lernt sie einen jungen Mann kennen, in den sie sich schließlich verliebt.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen