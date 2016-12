matinee Marcel Prawy - Die wahre Freude erleben

Der Geburtstag einer Legende jährt sich Ende Dezember zum 105. Mal – jener von Marcel Prawy. Die matinee am Stefanitag gedenkt des umtriebigen Wiener Musikgeschichtenerzählers.

Er war bekannt als der "Opernführer der Nation" – keinem anderen gelang es, so eindrucksvoll Oper zu erklären und die Liebe zu diesem Genre an andere weiterzugeben: Marcel Prawy war mit vielen Musiker-Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts bekannt, Richard Strauss zum Beispiel pflegte ihm beim Eingang der Wiener Staatsoper auf die Schulter zu klopfen. Prawy stand auch verlässlich auf dem Stehplatz, als in Wien "Turandot" von Giacomo Puccini erstmals aufgeführt wurde.

Marcell Horace Frydmann Ritter von Prawy, so sein ursprünglicher Name, stammte aus einer jüdischen Hofbeamtenfamilie, studierte Rechtswissenschaften und absolvierte neben seinem Studium immer wieder musikwissenschaftliche Vorlesungen bei Egon Wellesz.

Als Privatsekretär des legendären Sängers Jan Kiepura konnte er der Verfolgung des nationalsozialistischen Regimes durch Emigration in die U.S.A. entkommen. Nach dem zweiten Weltkrieg kam Prawy 1946 als US-Soldat wieder nach Wien und brachte von den Staaten das Musical auf den europäischen Kontinent.

1950 quittierte er den Dienst bei den US-Streitkräften und trat als Veranstalter von Musikabenden im Wiener Kosmos-Kino auf. Es verging kein Tag, an dem er nicht seine geliebte Oper besuchte. 1955 wurde er Chefdramaturg an der Wiener Volksoper, 1972 dann an der Staatsoper. Er initiierte im Haus am Ring die Opern-Einführungsmatineen.