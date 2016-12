Das Lächeln der Frauen Charmante Romanze mit französischem Flair

Gibt es sie noch, die große Liebe? Aurelie ( Melika Foroutan ) hegt tiefe Zweifel. Schließlich wurde sie gerade wieder einmal rigoros fallengelassen. Dabei ist alles, was man zum Glück braucht, ein Quäntchen Mut und Vertrauen. Basierend auf dem Bestsellerroman von Nicolas Barreau inszenierte Regisseur Gregor Schnitzler eine gefühlsvolle Liebeskomödie mit der Stadt der Liebe als in Herbstfarben getauchter Hintergrund. Benjamin Sadler punktet mit Charme als Autor, der seine Identität nicht preisgeben kann, Armin Rohde überzeugt als sein Verlagsleiter.

Inhalt

Todunglücklich verschlägt es die Pariser Köchin Aurelie in eine Buchhandlung. Ihr Freund hat sie gerade verlassen. Da fällt ihr ein Roman in die Hände, durch den all ihr Kummer auf der Stelle verfliegt. Nicht nur das Lokal, in dem sie arbeitet, vor allem sie selbst wird darin äußerst liebevoll charakterisiert. Noch nie hat sich Amelie dermaßen verstanden gefühlt. Sie ist berührt. Jetzt muss es nur noch gelingen, den ebenso charmanten wie scheuen Autor der Zeilen ausfindig zu machen. Unbeirrt geht Aurelie ans Werk!